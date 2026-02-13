Bouygues Aktie

Bouygues für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Bouygues-Einstieg? 13.02.2026 10:03:58

CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bouygues-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bouygues-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bouygues-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Bouygues-Anteile betrug an diesem Tag 30,74 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 325,309 Bouygues-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 49,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 148,34 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,48 Prozent.

Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bouygues S.A.

mehr Nachrichten