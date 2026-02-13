CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bouygues-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bouygues-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bouygues-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Bouygues-Anteile betrug an diesem Tag 30,74 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 325,309 Bouygues-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 49,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 148,34 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,48 Prozent.

Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at