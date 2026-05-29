CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bouygues-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bouygues-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bouygues-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Bouygues-Papiers betrug an diesem Tag 38,79 EUR. Bei einem Bouygues-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 257,798 Bouygues-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (50,14 EUR), wäre das Investment nun 12 926,01 EUR wert. Damit wäre die Investition 29,26 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Bouygues zuletzt 19,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at