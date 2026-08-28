Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Rentable Bouygues-Anlage?
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28.08.2026 10:03:39
CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bouygues von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Bouygues-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Bouygues-Anteile betrug an diesem Tag 31,62 EUR. Bei einem Bouygues-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,163 Bouygues-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (43,99 EUR), wäre das Investment nun 139,12 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +39,12 Prozent.
Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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