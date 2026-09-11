Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs Aktie
WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348
|Frühe Anlage
|
11.09.2026 10:03:35
CAC 40-Papier Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et...
Vor 5 Jahren wurde das Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 28,47 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 351,247 Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 789,25 EUR, da sich der Wert einer Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktie am 10.09.2026 auf 27,87 EUR belief. Damit wäre die Investition 2,11 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs betrug jüngst 12,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs S.A.
Analysen zu Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs S.A.
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.