Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs Aktie

Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348

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Frühe Anlage 11.09.2026 10:03:35

CAC 40-Papier Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et...

Anleger, die vor Jahren in Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 28,47 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 351,247 Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 789,25 EUR, da sich der Wert einer Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs-Aktie am 10.09.2026 auf 27,87 EUR belief. Damit wäre die Investition 2,11 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs betrug jüngst 12,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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