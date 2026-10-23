Bureau Veritas Aktie
WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348
|Frühes Investment
|
23.10.2026 10:03:37
CAC 40-Papier Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bureau Veritas SA von vor einem Jahr eingefahren
Am 23.10.2025 wurde die Bureau Veritas SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Bureau Veritas SA-Papiers betrug an diesem Tag 28,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bureau Veritas SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 349,650 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 10 262,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,35 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,62 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Bureau Veritas SA zuletzt 12,76 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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