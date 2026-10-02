Bureau Veritas Aktie
WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348
|Investmentbeispiel
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02.10.2026 10:04:08
CAC 40-Papier Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bureau Veritas SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Bureau Veritas SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Bureau Veritas SA-Papiers betrug an diesem Tag 23,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 429,923 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 11 435,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,60 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,36 Prozent erhöht.
Der Bureau Veritas SA-Wert an der Börse wurde auf 11,93 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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