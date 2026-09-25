CAC 40-Papier Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bureau Veritas SA von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Bureau Veritas SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.09.2025 wurde das Bureau Veritas SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Bureau Veritas SA-Papier bei 25,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,790 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 1 038,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,76 EUR belief. Mit einer Performance von +3,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bureau Veritas SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at