CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cap Gemini-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cap Gemini-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Cap Gemini-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cap Gemini-Anteile bei 85,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Cap Gemini-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,166 Cap Gemini-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.06.2026 auf 95,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,32 EUR wert. Damit wäre die Investition um 11,32 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 16,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at