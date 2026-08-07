Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Cap Gemini-Anlage unter der Lupe
|
07.08.2026 10:03:56
CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cap Gemini-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cap Gemini-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 85,58 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116,850 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 109,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 765,83 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 765,83 EUR, was einer positiven Performance von 27,66 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 18,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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