Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Investmentbeispiel
|
04.09.2026 10:03:59
CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 89,14 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,122 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 110,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,40 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23,40 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 17,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cap Gemini S.A.
Analysen zu Cap Gemini S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cap Gemini S.A.
|106,40
|-2,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.