Cap Gemini Aktie

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WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

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Investmentbeispiel 04.09.2026 10:03:59

CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cap Gemini-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 89,14 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,122 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 110,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,40 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23,40 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 17,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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