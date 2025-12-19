Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
19.12.2025 10:03:56
CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cap Gemini-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 120,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,830 Cap Gemini-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cap Gemini-Aktie auf 147,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,37 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,37 Prozent vermehrt.
Alle Cap Gemini-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
