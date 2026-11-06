CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cap Gemini von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cap Gemini-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Cap Gemini-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 124,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Cap Gemini-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,802 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 130,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 104,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,61 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini bezifferte sich zuletzt auf 21,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at