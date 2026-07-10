CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cap Gemini-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Cap Gemini-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 75,39 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,264 Cap Gemini-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 180,53 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Papiers am 09.07.2026 auf 89,00 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 180,53 EUR, was einer positiven Performance von 18,05 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 15,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at