Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
06.02.2026 10:04:18
CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 185,50 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hat, hat nun 0,539 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 118,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,64 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 36,36 Prozent.
Der Cap Gemini-Wert an der Börse wurde auf 19,90 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Cap Gemini S.A.
Analysen zu Cap Gemini S.A.
