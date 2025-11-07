CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cap Gemini-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 161,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,619 Cap Gemini-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,24 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Papiers am 06.11.2025 auf 124,75 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,76 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich jüngst auf 21,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at