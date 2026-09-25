Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Rentable Cap Gemini-Investition?
|
25.09.2026 10:03:40
CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cap Gemini-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 192,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investierten, hätten nun 0,519 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,87 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Papiers am 24.09.2026 auf 103,75 EUR belief. Damit wäre die Investition um 46,13 Prozent gesunken.
Cap Gemini wurde am Markt mit 18,01 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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