Cap Gemini Aktie

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WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

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Lukrativer Cap Gemini-Einstieg? 09.10.2026 10:04:05

CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Cap Gemini-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cap Gemini-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Cap Gemini-Anteile bei 122,05 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 81,934 Cap Gemini-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 110,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 082,34 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 9 082,34 EUR entspricht einer negativen Performance von 9,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cap Gemini einen Börsenwert von 18,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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