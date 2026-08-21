Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Rentables Cap Gemini-Investment?
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21.08.2026 10:03:51
CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cap Gemini von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Cap Gemini-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 162,05 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Cap Gemini-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,171 Cap Gemini-Anteilen. Die gehaltenen Cap Gemini-Aktien wären am 20.08.2026 676,03 EUR wert, da der Schlussstand 109,55 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,40 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Cap Gemini eine Marktkapitalisierung von 18,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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