Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Lohnender Cap Gemini-Einstieg?
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23.10.2026 10:03:37
CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 5 Jahren eingebracht
Am 23.10.2021 wurde das Cap Gemini-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 188,65 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,301 Cap Gemini-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 126,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 672,14 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 32,79 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Cap Gemini eine Börsenbewertung in Höhe von 21,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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