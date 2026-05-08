CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cap Gemini von vor 5 Jahren angefallen

Das Cap Gemini-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 155,10 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,447 Cap Gemini-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cap Gemini-Papiers auf 104,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 676,34 EUR wert. Mit einer Performance von -32,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 17,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at