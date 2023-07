CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Carrefour eingebracht

Am 18.07.2020 wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Carrefour-Aktie letztlich bei 13,81 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hat, hat nun 724,113 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 458,36 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Anteils am 17.07.2023 auf 17,21 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 458,36 EUR entspricht einer Performance von +24,58 Prozent.

Carrefour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at