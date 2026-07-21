CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carrefour von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Carrefour-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,71 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Carrefour-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,365 Carrefour-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,56 Prozent vermehrt.

Carrefour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at