Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Profitable Carrefour-Anlage?
|
17.02.2026 10:11:40
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carrefour von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Carrefour-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,97 EUR. Bei einem Carrefour-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 715,820 Carrefour-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Carrefour-Aktie auf 15,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 105,94 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 11,06 Prozent.
Carrefour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,07 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Carrefour S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
