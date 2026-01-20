Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

Carrefour-Anlage unter der Lupe 20.01.2026 10:04:06

CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carrefour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Carrefour-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carrefour-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Carrefour-Papiers betrug an diesem Tag 13,54 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 73,855 Carrefour-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 027,70 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Papiers am 19.01.2026 auf 13,92 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,77 Prozent angezogen.

Der Carrefour-Wert an der Börse wurde auf 9,74 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

