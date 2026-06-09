Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Lukrative Carrefour-Investition?
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09.06.2026 10:04:08
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carrefour-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 09.06.2025 wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,98 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,707 Carrefour-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.06.2026 124,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,15 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 124,47 EUR entspricht einer Performance von +24,47 Prozent.
Der Carrefour-Wert an der Börse wurde auf 11,51 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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