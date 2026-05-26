Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Carrefour-Performance
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26.05.2026 10:03:47
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carrefour von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,37 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 61,087 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Carrefour-Papiers auf 17,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 045,51 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,55 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Carrefour eine Marktkapitalisierung von 12,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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