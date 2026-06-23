CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carrefour von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Carrefour-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Carrefour-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,95 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 589,971 Carrefour-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 16,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 498,53 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,01 Prozent verringert.

Der Carrefour-Wert an der Börse wurde auf 10,98 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at