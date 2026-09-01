CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carrefour-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Zum Handelsende stand das Carrefour-Papier an diesem Tag bei 12,24 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,173 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 15,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,12 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 128,12 EUR, was einer positiven Performance von 28,12 Prozent entspricht.

Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at