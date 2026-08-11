CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carrefour-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Carrefour-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Carrefour-Papier an diesem Tag 18,12 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,519 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 15,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,70 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 86,70 EUR, was einer negativen Performance von 13,30 Prozent entspricht.

Insgesamt war Carrefour zuletzt 11,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at