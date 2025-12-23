Carrefour Aktie

Rentables Carrefour-Investment? 23.12.2025 10:03:42

CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carrefour-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Carrefour-Aktie bei 13,39 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74,710 Carrefour-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 1 067,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,29 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Carrefour eine Börsenbewertung in Höhe von 10,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Ruhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX schwächelt -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

