23.12.2025 10:03:42
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carrefour-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Carrefour-Aktie bei 13,39 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74,710 Carrefour-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 1 067,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,29 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,72 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Carrefour eine Börsenbewertung in Höhe von 10,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
