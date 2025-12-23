CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carrefour-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Carrefour-Aktie bei 13,39 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74,710 Carrefour-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 1 067,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,29 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Carrefour eine Börsenbewertung in Höhe von 10,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at