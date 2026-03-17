CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Carrefour-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Carrefour-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Carrefour-Papier an diesem Tag 12,99 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,701 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Carrefour-Papiere wären am 16.03.2026 120,87 EUR wert, da der Schlussstand 15,70 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,87 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Carrefour belief sich jüngst auf 11,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at