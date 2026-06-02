CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carrefour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Carrefour gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,47 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie investierten, hätten nun 445,005 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 189,06 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Anteils am 01.06.2026 auf 16,16 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,11 Prozent verringert.

Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at