Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Carrefour-Anlage im Blick
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02.06.2026 10:04:20
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carrefour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,47 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Carrefour-Aktie investierten, hätten nun 445,005 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 189,06 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Anteils am 01.06.2026 auf 16,16 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,11 Prozent verringert.
Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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