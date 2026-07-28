CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carrefour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Carrefour eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,037 Carrefour-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2026 auf 16,09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 772,91 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 772,91 EUR, was einer negativen Performance von 22,71 Prozent entspricht.

Carrefour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at