Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Langfristige Investition
|
22.09.2026 10:03:35
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carrefour von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Carrefour-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,73 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,601 Carrefour-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 75,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,44 EUR belief. Mit einer Performance von -24,38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Carrefour war somit zuletzt am Markt 11,63 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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