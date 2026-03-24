CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carrefour von vor 3 Jahren eingebracht

Am 24.03.2023 wurde die Carrefour-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,49 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 57,176 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Carrefour-Aktie auf 15,01 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 857,92 EUR wert. Damit wäre die Investition um 14,21 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Carrefour bezifferte sich zuletzt auf 10,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at