Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 24.02.2026 10:04:07

CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carrefour von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Carrefour-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,26 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Carrefour-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,476 Carrefour-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (15,87 EUR), wäre das Investment nun 86,88 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 86,88 EUR entspricht einer negativen Performance von 13,12 Prozent.

Der Marktwert von Carrefour betrug jüngst 11,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carrefour S.A.

mehr Nachrichten