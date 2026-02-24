Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Performance unter der Lupe
|
24.02.2026 10:04:07
CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carrefour von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das Carrefour-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,26 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Carrefour-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,476 Carrefour-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (15,87 EUR), wäre das Investment nun 86,88 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 86,88 EUR entspricht einer negativen Performance von 13,12 Prozent.
Der Marktwert von Carrefour betrug jüngst 11,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
