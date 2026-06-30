Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Crédit Agricole-Investment im Blick
|
30.06.2026 10:03:52
CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Crédit Agricole-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Crédit Agricole-Papier investiert hätte, befänden sich nun 140,712 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 454,73 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Anteils am 29.06.2026 auf 17,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +145,47 Prozent.
Der Marktwert von Crédit Agricole betrug jüngst 49,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!