CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Crédit Agricole-Aktien gewesen.

Das Crédit Agricole-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Crédit Agricole-Papier investiert hätte, befänden sich nun 140,712 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 454,73 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Anteils am 29.06.2026 auf 17,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +145,47 Prozent.

Der Marktwert von Crédit Agricole betrug jüngst 49,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at