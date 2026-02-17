Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Frühe Investition
|
17.02.2026 10:11:40
CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Crédit Agricole-Papier statt. Der Schlusskurs der Crédit Agricole-Anteile betrug an diesem Tag 15,34 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Crédit Agricole-Aktie investiert, befänden sich nun 6,521 Crédit Agricole-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,54 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 17,54 Prozent vermehrt.
Am Markt war Crédit Agricole jüngst 50,24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|18,01
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.