Crédit Agricole Aktie

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

<
Frühe Investition 17.02.2026 10:11:40

CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Crédit Agricole-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Crédit Agricole-Papier statt. Der Schlusskurs der Crédit Agricole-Anteile betrug an diesem Tag 15,34 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Crédit Agricole-Aktie investiert, befänden sich nun 6,521 Crédit Agricole-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,54 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 17,54 Prozent vermehrt.

Am Markt war Crédit Agricole jüngst 50,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 18,01 0,03% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

