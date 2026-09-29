Crédit Agricole Aktie

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WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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Frühe Anlage 29.09.2026 10:03:33

CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Crédit Agricole gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Crédit Agricole-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,94 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 590,319 Crédit Agricole-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 587,37 EUR, da sich der Wert einer Crédit Agricole-Aktie am 28.09.2026 auf 17,94 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 587,37 EUR entspricht einer Performance von +5,87 Prozent.

Crédit Agricole markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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