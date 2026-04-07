Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Profitable Crédit Agricole-Investition?
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07.04.2026 10:03:42
CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,84 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 127,536 Crédit Agricole-Aktien im Depot. Die gehaltenen Crédit Agricole-Anteile wären am 02.04.2026 2 087,12 EUR wert, da der Schlussstand 16,37 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +108,71 Prozent.
Am Markt war Crédit Agricole jüngst 46,27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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