Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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Profitable Crédit Agricole-Investition? 07.04.2026 10:03:42

CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Crédit Agricole-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,84 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 127,536 Crédit Agricole-Aktien im Depot. Die gehaltenen Crédit Agricole-Anteile wären am 02.04.2026 2 087,12 EUR wert, da der Schlussstand 16,37 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +108,71 Prozent.

Am Markt war Crédit Agricole jüngst 46,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
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