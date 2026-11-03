CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Crédit Agricole-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,68 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Crédit Agricole-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,587 Crédit Agricole-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 14,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 278,67 EUR wert. Damit wäre die Investition 27,87 Prozent mehr wert.

Am Markt war Crédit Agricole jüngst 45,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at