Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Crédit Agricole-Anlage unter der Lupe 07.07.2026 10:03:50

CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Crédit Agricole-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Crédit Agricole-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,94 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 627,353 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (17,85 EUR), wäre die Investition nun 11 198,24 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,98 Prozent.

Insgesamt war Crédit Agricole zuletzt 50,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

mehr Nachrichten