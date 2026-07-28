CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Crédit Agricole-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Crédit Agricole-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Crédit Agricole-Anteile betrug an diesem Tag 7,28 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 373,159 Crédit Agricole-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (18,61 EUR), wäre die Investition nun 25 554,48 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 155,54 Prozent angewachsen.

Crédit Agricole wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,32 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at