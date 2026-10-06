Crédit Agricole Aktie

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WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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Crédit Agricole-Investition im Blick 06.10.2026 10:03:24

CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Crédit Agricole von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Crédit Agricole-Investment verdienen können.

Am 06.10.2023 wurde das Crédit Agricole-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Crédit Agricole-Papier an diesem Tag 11,68 EUR wert. Bei einem Crédit Agricole-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,563 Crédit Agricole-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 144,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,93 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,97 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Crédit Agricole zuletzt 51,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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