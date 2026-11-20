Eiffage Aktie
WKN: 853452 / ISIN: FR0000130452
|Eiffage-Investment im Blick
|
20.11.2026 10:03:33
CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eiffage-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Eiffage-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Eiffage-Anteile an diesem Tag 91,34 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Eiffage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,948 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 172,54 EUR, da sich der Wert einer Eiffage-Aktie am 19.11.2026 auf 107,10 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,25 Prozent gesteigert.
Eiffage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,51 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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