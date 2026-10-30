CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eiffage von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Eiffage-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Eiffage-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 88,96 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,241 Eiffage-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Eiffage-Aktie auf 101,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 136,47 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,65 Prozent gesteigert.

Der Eiffage-Wert an der Börse wurde auf 9,82 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at