CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eiffage von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Eiffage-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Eiffage-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Eiffage-Anteile letztlich bei 91,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eiffage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 109,673 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Eiffage-Aktie auf 109,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 981,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,82 Prozent vermehrt.

Der Eiffage-Wert an der Börse wurde auf 10,42 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at