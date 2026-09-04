Eiffage Aktie
WKN: 853452 / ISIN: FR0000130452
|Lukratives Eiffage-Investment?
|
04.09.2026 10:03:59
CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eiffage von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Eiffage-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Eiffage-Anteile letztlich bei 91,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eiffage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 109,673 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Eiffage-Aktie auf 109,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 981,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,82 Prozent vermehrt.
Der Eiffage-Wert an der Börse wurde auf 10,42 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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