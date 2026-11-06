Eiffage Aktie
WKN: 853452 / ISIN: FR0000130452
|Profitable Eiffage-Anlage?
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06.11.2026 10:03:30
CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eiffage von vor 10 Jahren verdient
Am 06.11.2016 wurden Eiffage-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 64,52 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Eiffage-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154,991 Eiffage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 429,01 EUR, da sich der Wert einer Eiffage-Aktie am 05.11.2026 auf 106,00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 64,29 Prozent.
Jüngst verzeichnete Eiffage eine Marktkapitalisierung von 10,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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