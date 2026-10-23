CAC 40-Papier Eiffage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eiffage von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eiffage gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Eiffage-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Eiffage-Aktie bei 84,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Eiffage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,181 Anteilen. Die gehaltenen Eiffage-Anteile wären am 22.10.2026 115,35 EUR wert, da der Schlussstand 97,70 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 15,35 Prozent.

Am Markt war Eiffage jüngst 9,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at