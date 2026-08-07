Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Engie (ex GDF Suez)-Investition im Blick 07.08.2026 10:03:56

CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Engie (ex GDF Suez)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 14,62 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 683,995 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 166,89 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 81,67 Prozent gleich.

Engie (ex GDF Suez) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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14.04.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Engie (ex GDF Suez) 26,70 0,98% Engie (ex GDF Suez)

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